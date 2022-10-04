Вражеские "медиа" хотели представить российским зрителям этот перформанс, как применение "новейшего оружия", которое должно было напугать ВСУ. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк

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Представитель ОК "Юг" отметила, что слухи о "новейшем оружии" россиян являются ничем иным, как "информационным влиянием".

То, что создавалось пропагандистским телевидением и каналами – это оно и есть. Конечно, было впечатление какого-нибудь вероятного применения запрещенного оружия. А то, что враг этим "промышляет" – мы знаем об этом точно, потому что уже было применение запрещенных "кассетных" снарядов, полное игнорирование международного права и конвенционных положений,

– объяснила Гуменюк.

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По ее словам, это "практики" россиян на поле боя, поэтому в ВСУ по всей вероятности могли ожидать новых "сюрпризов".

"Мы готовимся к этому, знаем об этом, можем применить средства защиты соответственно. Отследив тщательно эту картинку, мы увидели, а также они сами это продемонстрировали, что хотели создать пропагандистское видео, как они одним выстрелом уничтожают подразделение: с большим количеством дыма, спецэффектов. Все потому, что кроме этого у них ничего больше нет", – резюмировала военнослужащая.

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