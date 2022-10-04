Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, у российских захватчиков есть значительные проблемы с логистикой.

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Какая ситуация на Юге Украины

Гуменюк подчеркнула, что официально озвучено об освобождении Архангельского и Миролюбовки в Херсконской области. Это также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Дальше идет наша мощная работа. Морально-психологический дух противодействующего нам войска очень низкий,

– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".

Она отметила, что нельзя воспринимать на веру в абсолютно то, что происходит на российских пропагандистских каналах. Ведь враг может использовать информацию как оружие, даже сообщая о наших, так сказать, успехах на фронте.

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Чего не хватает русской армии

Гуменюк отметила, что ВСУ осуществляют огневой контроль над транспортно-логистическими артериями и вражескими объектами. Речь идет об уничтожении мест, где сосредотачивался личный состав и возможно хранятся боеприпасы врага.

Это свидетельствует о том, что им не хватает логистики. А их попытки, несмотря на проделанную нами работу, настроить транспортные сообщения через мосты – это тоже подтягивание этой самой логистики, которой им категорически не хватает,

– заявила она.

Ведь, по ее словам, такие мосты могут выдерживать только легкий транспорт. Поэтому подтягивание боеприпасов тоже осуществляется нетрадиционным способом с использованием гражданского транспорта. Также противник пытался перекидывать боеприпасы вертолетами.

Но наша работа за прошедшую неделю, когда были уничтожены несколько самолетов и три вертолета, убедила их в том, что это не результативная работа,

– подчеркнула руководитель прессцентра ОК "Юг".

Она добавила, что российским захватчикам в целом не хватает горючего, боеприпасов и чистых средств защиты, которые непосредственно нужны каждому. То есть касок, бронежилетов и даже питьевой воды.

Кстати! В Пентагоне отметили, что в настоящее время Вооруженным Силам Украины удается достигать стратегических целей в трех направлениях. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Донецкой области.

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