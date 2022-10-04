Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, у российских захватчиков есть значительные проблемы с логистикой.
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Какая ситуация на Юге Украины
Гуменюк подчеркнула, что официально озвучено об освобождении Архангельского и Миролюбовки в Херсконской области. Это также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Дальше идет наша мощная работа. Морально-психологический дух противодействующего нам войска очень низкий,
– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".
Она отметила, что нельзя воспринимать на веру в абсолютно то, что происходит на российских пропагандистских каналах. Ведь враг может использовать информацию как оружие, даже сообщая о наших, так сказать, успехах на фронте.
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Чего не хватает русской армии
Гуменюк отметила, что ВСУ осуществляют огневой контроль над транспортно-логистическими артериями и вражескими объектами. Речь идет об уничтожении мест, где сосредотачивался личный состав и возможно хранятся боеприпасы врага.
Это свидетельствует о том, что им не хватает логистики. А их попытки, несмотря на проделанную нами работу, настроить транспортные сообщения через мосты – это тоже подтягивание этой самой логистики, которой им категорически не хватает,
– заявила она.
Ведь, по ее словам, такие мосты могут выдерживать только легкий транспорт. Поэтому подтягивание боеприпасов тоже осуществляется нетрадиционным способом с использованием гражданского транспорта. Также противник пытался перекидывать боеприпасы вертолетами.
Но наша работа за прошедшую неделю, когда были уничтожены несколько самолетов и три вертолета, убедила их в том, что это не результативная работа,
– подчеркнула руководитель прессцентра ОК "Юг".
Она добавила, что российским захватчикам в целом не хватает горючего, боеприпасов и чистых средств защиты, которые непосредственно нужны каждому. То есть касок, бронежилетов и даже питьевой воды.
Контрнаступление в Херсонской области: главное
- Контрнаступление ВСУ продолжается по разным направлениям. Украинские защитники 2 октября, предварительно, вошли в Золотую Балку и Шевченковку Херсонской области.
- Наши военные подняли украинский флаг возле Крещеновки. Предварительно известно, что Вооруженные Силы Украины подошли к новому населенному пункту Херсонской области.
- Украинские защитники установили флаг над памятником "Дары Херсонщины". Он расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.
- Россияне на оккупированной Херсонской области, вероятно, взорвали 24 тонны тротила. Оккупанты сделали это для пропагандистского сюжета об "успехах" в войне против Украины.