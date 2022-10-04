Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти мають значні проблеми із логістикою.

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Яка ситуація на Півдні України

Гуменюк наголосила, що наразі офіційно озвучено про звільнення Архангельського і Миролюбівки на Херсонщині. Це також підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Далі триває наша потужна робота. Морально-психологічний дух війська, яке нам протидіє, дуже низький,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Вона зауважила, що не можна сприймати на віру в абсолюті те, що наразі відбувається на російських пропагандистських каналах. Адже ворог може використовувати інформацію як зброю, навіть повідомляючи про наші, так би мовити, успіхи на фронті.

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Чого бракує російській армії

Гуменюк зазначила, що ЗСУ здійснюють вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями та ворожими об'єктами. Мовиться про знищення місць, де зосереджувався особовий склад та, можливо, зберігаються боєприпаси ворога.

Це все свідчить про те, що їм не вистачає логістики. А їхні намагання, незважаючи на проведену нами роботу, налаштувати транспортні сполучення через мости – це теж підтягування цієї самої логістики, якої їм категорично не вистачає,

– заявила вона.

Адже, за її словами, такі мости можуть витримувати тільки більш-менш легкий транспорт. Тому підтягування боєприпасів теж здійснюється в нетрадиційний спосіб із використанням цивільного транспорту. Також противник намагався перекидати боєприпаси гелікоптерами

Але наша робота за минулий тиждень, коли були знищені декілька літаків та три гелікоптери, переконала їх у тому, що це не результативна робота,

– наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Вона додала, що російським загарбникам загалом не вистачає також пального, боєприпасів та чистих засобів захисту, які безпосередньо потрібні кожному. Тобто касок, бронежилетів і навіть питної води.

До речі! У Пентагоні зауважили, що нині Збройним Силам України вдається досягати стратегічних цілей на трьох напрямках. Мовиться про Харківську, Херсонську та Донецьку області.

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