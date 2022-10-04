Про це повідомила помічниця міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер. Також вона прокоментувала звільнення Лимана.

Зверніть увагу Глава Пентагону привітав ЗСУ зі звільненням Лимана

ЗСУ досягають стратегічних цілей на трьох напрямках

Як заявила Валландер, наразі видно приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман.

Помічниця міністра зазначила, що звільнення Лимана суттєво вплине на здатність Росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.

Валландер вважає, що третя ціль України – це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І це для Росії буде значною поразкою, тому що ще більше видаляє її прагнення захопити Одесу.

Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу наголосити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти,

– додала вона.

Український контрнаступ дає обнадійливі ознаки

У Пентагоні заявили, що бачать обнадійливі ознаки в українському контрнаступі на Херсонщині та Харківщині.

Як розповіла заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер, у Пентагоні уважно стежать за розвитком контрнаступу.

"Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки", – зазначила Бейкер.

Варте уваги – У Пентагоні заявили, що ЗСУ змінили динаміку бою: дивіться відео