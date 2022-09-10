Герої ЗСУ досягнули значних успіхів на фронті. Саша Бейкер – заступниця міністра оборони США з питань політики – заявила, що остаточну оцінку давати рано.
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Ми дуже уважно стежимо за розвитком контрнаступу, як ви можете собі уявити. Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо в останні день чи два,
– наголосила Бейкер.
Вона додала, що попереду – довга битва. Бейкер відзначила ефективність, з якою герої ЗСУ використовують усі можливості.
Як українці використовують HIMARS
Марк Міллі – генерал армії США – зауважив, що герої ЗСУ вже вразили понад 400 російських цілей за допомогою HIMARS. Це викликає захоплення.
Втрати ворога
Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 9 вересня повідомили, що ліквідувати вдалося 51 900 окупантів. Окрім того, знищили:
- бойових броньованих машин – 4575 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 306 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 159 одиниць;
- літаків – 239 одиниць;
- гелікоптерів – 211 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць.
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