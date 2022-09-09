Лише за попередню добу ліквідували ще 650 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці станом на 9 вересня
- танків – 2122 (+10) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4575 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 306 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 159 одиниць;
- літаків – 239 одиниць;
- гелікоптерів – 211 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 ( +4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) одиниць;
- спеціальної техніки – 113 (+4) одиниць.
У ЗСУ кажуть, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Контрнаступ ЗСУ
- Наші воїни успішно просуваються та женуть ворога з території України. Зокрема, у Генштабі зауважили, що впродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.
- Також ЗСУ звільнили місто Балаклію на Харківщині. Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка. А місцеві зустрічали наших героїв зі сльозами на очах.
- При цьому аналітики були переконані, що контрнаступ найближчими днями принесе чергові успіхи. За прогнозами, упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.
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