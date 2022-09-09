Лише за попередню добу ліквідували ще 650 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці станом на 9 вересня

танків – 2122 (+10) одиниці;

бойових броньованих машин – 4575 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць;

РСЗВ – 306 (+1) одиниць;

засобів ППО – 159 одиниць;

літаків – 239 одиниць;

гелікоптерів – 211 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 ( +4) одиниць;

крилатих ракет – 214 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) одиниць;

спеціальної техніки – 113 (+4) одиниць.

У ЗСУ кажуть, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Контрнаступ ЗСУ

Наші воїни успішно просуваються та женуть ворога з території України. Зокрема, у Генштабі зауважили, що впродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

Також ЗСУ звільнили місто Балаклію на Харківщині. Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка. А місцеві зустрічали наших героїв зі сльозами на очах.

При цьому аналітики були переконані, що контрнаступ найближчими днями принесе чергові успіхи. За прогнозами, упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.

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