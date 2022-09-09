ЗСУ продовжують проводити успішний і ефективний контрнаступ на Харківському напрямку. Поки ворог очікував активності лише на Півдні, нашим військовим вдалося вибити його на Харківщині.

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Просунулися на 50 кілометрів за 3 дні

Як зазначають у Генштабі, досягнути успіхів вдалося завдяки вмілим, а також злагодженим діям українських військових. Допомагали їм звільняти територію від ворога також місцеві мешканці. І саме завдяки цій співпраці нашим захисникам вдалося усього за 3 дні просунутися майже на 50 кілометрів.