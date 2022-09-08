Бійці ЗСУ вже підняли над Балаклією український прапор. Звільнення міста підтвердив й президент Володимир Зеленський.

Цікаво З українськими прапорами: військові показали, як їх зустрічають на деокупованих землях

Жителі Балаклії зустрічали ЗСУ зі сльозами на очах

Український активіст та блогер Сергій Стерненко опублікував щемливе відео зі звільненої Балаклії, що на Харківщині.

Ці моменти – безцінні!

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити зустріч бійців ЗСУ та місцевих жителів, які пережили жахи російської окупації. Вони вийшли зустрічати українських захисників зі сльозами на очах.

Дивіться відео, як українці зустрічали ЗСУ:

Зауважте Шукають виправдання, – Подоляк про "спланований відхід" російської армії на Харківщині

Які ще населені пункти звільнили ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють міста та села, які перебували в окупації.

Зокрема, наші військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – вони повністю зачистили від російських військ село Озерне.

На Харківщині ж звільнили Байрак. Також українські бійці після успішного прориву прагнуть взяти Шевченкове та продовжити наступ на Куп'янськ.

У Генштабі заявили, що наразі вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих територій становить 700 квадратних кілометрів.

Варто подивитися – над Балаклією підняли український прапор: відео