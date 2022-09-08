Бойцы ВСУ уже подняли над Балаклеей украинский флаг. Освобождение города подтвердил и президент Владимир Зеленский.

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Жители Балаклеи встречали ВСУ со слезами на глазах

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал трогательное видео из освобожденной Балаклеи Харьковской области.

Эти моменты – бесценны!

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть встречу бойцов ВСУ и местных жителей, переживших ужасы российской оккупации. Они вышли встречать украинских защитников со слезами на глазах.

Смотрите видео, как украинцы встречали ВСУ:

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Какие еще населенные пункты освободили ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.

В частности, наши военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – они полностью зачистили от российских войск село Озерное.

На Харьковщине же освободили Байрак. Также украинские бойцы после успешного прорыва стремятся взять Шевченково и продолжить наступление на Купянск.

В Генштабе заявили, что в настоящее время удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.

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