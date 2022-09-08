Хорошую новость озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление на брифинге 8 сентября.

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Какие подразделения освободили Озерное

Это село расположено на Славянском направлении. Там ведут наступательные действия подразделения 103-й отдельной бригады Сил терробороны вместе с подразделениями 15-го полка Национальной гвардии Украины,

продвинулись в глубину до 3 километров и освободили населенный пункт Озерное,

– резюмировал бригадный генерал Алексей Громов.

Он добавил, что также есть определенные успехи на Краматорском направлении. Там подразделения ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись на глубину до 2 км.

Следует заметить, что продолжаются и ожесточенные бои за каждый метр нашей земли по другим направлениям. В частности, в Харьковской области украинские военные после успешного прорыва стремятся взять Шевченково и продолжить наступление на Купянск.

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