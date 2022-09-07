В частности, в Харьковской области освободили населенный пункт Байрак. Невероятное видео освобождения показали ВСУ, информирует 24 канал.

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Освобожденный Байрак

ВСУ удалось выбить врага минувшей ночью. Местные этого очень ждали, ведь жили в оккупации под гнетом россиян.

Враг неоднократно применял стратегию уничтожения и террора. Мирный поселок бомбили, там разбиты и разрушены дома людей.

ВСУ освободили Байрак: смотрите видео

Боевые действия и успехи ВСУ в Харьковской области

По данным специалистов американского Института изучения войны, на Харьковском направлении наши бойцы успешно продвинулись, чем вызвали у россиян настоящую истерику.

В частности, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе.

Исследователи ISW предполагали, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку, что менее чем в 3 километрах северо-западнее Балаклеи. О чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.

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