Зокрема, на Харківщині звільнили населений пункт Байрак. Неймовірне відео звільнення показали ЗСУ, інформує 24 канал.

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Звільнений Байрак

ЗСУ вдалось вибити ворога минулої ночі. Місцеві цього дуже чекали, адже жили в окупації під гнітом росіян.

Ворог неодноразово застосовував стратегію нищення та терору. Мирне селище бомбили, там розбиті та зруйновані будинки людей.

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Бойові дії та успіхи ЗСУ на Харківщині

За даними фахівців американського Інституту вивчення війни, на Харківському напрямку наші бійці успішно просунулися, чим спричинили у росіян справжню істерику.

Зокрема, наступальна операція українських сил у районі Балаклії відкрило ЗСУ нові можливості для контратак у цьому регіоні.

Дослідники ISW припускали, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку, що менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії. Про що свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.

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