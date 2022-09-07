Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ вже звільнили Вербівку від російської окупації. Сталося це, ймовірно, 6 вересня.

До теми ЗСУ звільнили нові території на Півдні: подробиці обіцяють згодом

Деталі від ISW про ситуацію в районах Балаклії

На відео з геолокацією, яке опублікували 6 вересня, видно українську піхоту на сході Вербівки. Російські телеграм-канали та різні військові експерти заявили, що ЗСУ зазнали успіху біля Балаклії, а окупанти нібито зруйнували невизначені мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню.

В ISW додали, що на зображеннях за 6 вересня видно зруйнований російський міст через річку Середня Балаклійка. Саме за нею, ймовірно, пролягає російська лінія фронту в цьому секторі. Крім того, у соцмереж повідомили, що 6 вересня російські війська відступили з блокпостів на 6 кілометрів на захід від Балаклії.

Аналітики вважають, що окупанти можуть вже не утримувати свої попередні позиції у Байраку та Новій Гусарівці, що на правому березі Сіверського Донця. Вони могли відійти ще наприкінці серпня.

Російські війська підірвали міст через річку Сіверський Донецьк біля Байрака в невстановлену дату. Діяльність по руйнуванню мостів свідчить про планове відведення росії. Генштаб України 6 вересня повідомив, що росіяни завдали авіаударів по Байраку, вказуючи на те, що українські сили могли просунутися в цьому районі,

– мовиться у повідомленні.

У ЗСУ будуть нові можливості для контратак

Атака Балаклії, за даними аналітиків, була спричинена тим, що росіяни вирішили передислокуватися на Херсонщину для посилення своїх позицій там. То ж ЗСУ зловили вдалий момент. Тепер відступ окупантів, ймовірно, створить можливість для українських контратак на Харківщині.

Що цьому передувало

6 вересня російські пропагандисти заявили, що їхні військові потрапили в оточення у Балаклії. Зв'язатися з окупантами вони не можуть.

У Генштабі про успіхи та бої біля Балаклії наразі нічого не говорили.

На сайті Балаклійської міської ради заявили, що чекають офіційного підтвердження про звільнення населених пунктів.

Дивіться більше – перше відео з Вербівки: