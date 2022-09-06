Відповідну інформацію 6 вересня в ефірі Freedom повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Вона розповіла, що на Півдні тривають позиційні бої.

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ЗСУ відбили деякі населені пункти на Півдні

Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок,

– заявила Наталія Гуменюк.

Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що вони дуже серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не піддавалися масованим артилерійським і авіаційним ударам з боку росіян.

Саме тому, за словами Наталії Гуменюк, військове командування чітко визначає час, коли можна оголосити ці населені пункти вільними та такими, які перейшли під українську юрисдикцію.

Також речниця командування "Південь" сказала, що росіяни залишають після себе заміновані території та заміновані об'єкти. Тому ЗСУ хочуть провести "зачистку" від диверсійних груп та від мінувань до повернення жителів.

Пентагон фіксує просування ЗСУ та звільнення територій на Півдні

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер у коментарі виданню CNN зазначив, що українські військові "продовжують просуватися вперед" в Херсонській області, відвойовуючи населені пункти.

Вони продовжують робити певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села,

– заявив Райдер.

Додав, що Міноборони США спостерігає триваючі наступальні операції українських сил на Херсонщині.

Окрім цього, прессекретар Пентагону розповів, що США побачили "деяку наступальну активність російських військових поблизу Бахмута".

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