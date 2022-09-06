Протягом доби окупанти завдали 24 авіаційні та 3 ракетні удари по Півдню. Також загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області, через що є жертви та постраждалі.

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Яка ситуація на фронті

Основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні уже зайнятих рубежів. Однак загарбники не полишають надій на захоплення нових територій, тому вони намагалися вести штурмові дії у напрямках Шмідтового і Тернових Подів, використовуючи спецпризначенців. Однак спроба наступу провалилася.

Окупанти завдали авіаударів в районах Малої Сейдеминухи, Правдиного та Білогірки. Сумарно за добу загарбники завдали 24 авіаудари та тричі били ракетами.

Обстріли Криворізького району

Пообіді 5 вересня окупанти з "Ураганів" відкрили вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. В Апостоловому внаслідок атаки загинула жінка. Ще щонайменше 3 мирних мешканців поранені. Усі вони у важкому стані в лікарні. Крім того, у місті понівечений газопровід, на якому через обстріли виникла пожежа. Вогонь вдалося приборкати.

У Зеленодольську снаряди пошкодили виробничі будівлі одного з підприємств. На щастя, постраждалих немає.

Удари ЗСУ та втрати ворога

Сили ППО на Півдні успішно знищили ворожу крилату ракету "Іскандер" у небі над Миколаївщиною. Також в ОК "Південь" повідомили про 18 успішних авіаційних ударів ЗСУ по позиціях ворога. Постраждали логістика та командно-опорні пункти росіян.

У районі Високопілля окупанти намагалися проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10", однак наші воїни успішно його "приземлили" пострілом із зенітно-ракетного комплексу.

На Миколаївщині в районі Новогригорівки ЗСУ успішно знищили ворожий гелікоптер Ка-52, а в районі Андріївки на Херсонщині сили ППО збили 3 ракети Х-59.

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали 370 вогневих завдань. Під вогонь потрапили ворожі підрозділи ППО, райони зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонні переправи окупантів поблизу Дар'ївки й Каховської ГЕС.

Ну і до найприємнішого – втрати ворога за добу на Півдні. Станом на 6 вересня в окупантів стало менше живої сили та техніки, адже ЗСУ знищили:

86 окупантів;

4 ворожі танки;

12 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

4 гаубиці калібру 152 міліметри – "Мста-Б" та "Мста-С";

3 гармати "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";

станцію зв'язку ворога;

протитанковий ракетний комплекс;

4 склади боєприпасів.

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