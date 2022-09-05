У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Карпівської громади Криворізького району була знищена нафтобаза та всі запаси палива там.

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Крім того, на місці виникла сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з’ясовується.

Як минула доба на Дніпропетровщині

Протягом доби ворог гатив по Криворізькому району. З "Урагану" росіяни вдарили по Апостоловому та Зеленодольську.

В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 13 приватних будинків, побиті 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряда й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.

загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 13 приватних будинків, побиті 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряда й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили. У Зеленодольську люди не постраждали. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. На місці виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.

Крім того, у Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 гектара. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Працювали 6 рятувальників та 1 одиниця техніки. Минулося без жертв.

Зауважимо, що російські військові 3 вересня "Ураганами" обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок цього загинула дитина. Хлопчик у момент обстрілу просто гуляв у парку. Загалом обстріли ворога пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури.

Скільки грошей росіяни втрачають, обстрілюючи Україну

У ніч проти 3 вересня сили української ППО збили над Дніпропетровщиною 5 з 5 ракет "Калібр" окупантів. Це дороговартісні сучасні ракети. Приблизна вартість однієї такої ракети – 1 мільйон доларів. Тож, можна порахувати, що росіяни в нікуди витратили 5 мільйонів доларів.

Відновити серійне виробництво "Калібрів" росія не може. Там використовуються мікросхеми західного виробництва або з Тайваню, які для москви тепер не доступні через санкції.

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