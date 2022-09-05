Успіх ЗСУ на Краматорському напрямку
Про оперативну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Повідомляється, що ЗСУ на Краматорському напрямку мали тактичний успіх.
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Зокрема, наші військові вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.
ЗСУ зупинили спроби наступу окупантів
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я,
Яка ситуація на Донбасі
- Російським військовим не вдається захопити Луганську область попри окупацію Сєвєродонецька та Лисичанська.
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що українські військові стримують окупантів біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Там тривають бойові дії, однак російська армія не може прорвати оборону ЗСУ.
- Водночас росія кинула значні сили на захоплення Донецької області. Нещодавно стало відомо, що російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Донеччину до 15 вересня.
- Та просування ворога на Донбасі мінімальне. Також російська армія зазнає серйозних втрат – станом на 5 вересня ліквідовано 49 800 окупантів.
- 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення населеного пункту на Донеччині. За словами президента, на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулась вперед 54-та бригада.
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