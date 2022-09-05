Успіх ЗСУ на Краматорському напрямку

Про оперативну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Повідомляється, що ЗСУ на Краматорському напрямку мали тактичний успіх.

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Зокрема, наші військові вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

ЗСУ зупинили спроби наступу окупантів

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я,

Яка ситуація на Донбасі

Російським військовим не вдається захопити Луганську область попри окупацію Сєвєродонецька та Лисичанська.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що українські військові стримують окупантів біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Там тривають бойові дії, однак російська армія не може прорвати оборону ЗСУ.

Водночас росія кинула значні сили на захоплення Донецької області. Нещодавно стало відомо, що російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Донеччину до 15 вересня.

Та просування ворога на Донбасі мінімальне. Також російська армія зазнає серйозних втрат – станом на 5 вересня ліквідовано 49 800 окупантів.

4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення населеного пункту на Донеччині. За словами президента, на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулась вперед 54-та бригада.

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