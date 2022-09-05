Успех ВСУ на Краматорском направлении

Об оперативной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Сообщается, что ВСУ на Краматорском направлении имели тактический успех.

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В частности, наши военные выбили врага с ранее занятых им позиций.

ВСУ остановили попытки наступления оккупантов

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье.

Какова ситуация на Донбассе

Российским военным не удается захватить Луганскую область, несмотря на оккупацию Северодонецка и Лисичанска.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные сдерживают оккупантов возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Там продолжаются боевые действия, однако российская армия не может прорвать оборону ВСУ.

В то же время россия бросила значительные силы на захват Донецкой области. Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить Донбасс до 15 сентября.

Но продвижение врага на Донбассе минимально. Также российская армия несет серьезные потери – по состоянию на 5 сентября ликвидировано 49 800 оккупантов.

4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении населенного пункта в Донецкой области. По словам президента, на направлении Лисичанск – Северск продвинулась вперед 54 бригада.

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