Успех ВСУ на Краматорском направлении
Об оперативной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Сообщается, что ВСУ на Краматорском направлении имели тактический успех.
Узнайте больше Бои продолжаются, враг ведет обстрелы: карта боевых действий по состоянию на 5 сентября
В частности, наши военные выбили врага с ранее занятых им позиций.
ВСУ остановили попытки наступления оккупантов
В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье.
Какова ситуация на Донбассе
- Российским военным не удается захватить Луганскую область, несмотря на оккупацию Северодонецка и Лисичанска.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные сдерживают оккупантов возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Там продолжаются боевые действия, однако российская армия не может прорвать оборону ВСУ.
- В то же время россия бросила значительные силы на захват Донецкой области. Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить Донбасс до 15 сентября.
- Но продвижение врага на Донбассе минимально. Также российская армия несет серьезные потери – по состоянию на 5 сентября ликвидировано 49 800 оккупантов.
- 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении населенного пункта в Донецкой области. По словам президента, на направлении Лисичанск – Северск продвинулась вперед 54 бригада.
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