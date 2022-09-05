Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 захватчиков из россии. 4 сентября больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении.
Актуально ВСУ успешно отбросили врага у Бахмутского, Зайцева, Соледара и на Авдеевском направлении
Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября
- Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба
Заметим, что подсчеты вражеских потерь не окончательны из-за интенсивности боевых действий.
ВСУ уничтожают врага на Юге
Украинские военные держат под огненным контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец, поэтому россиянам от этого совсем не радостно. На юге продолжаются преимущественно позиционные бои. ВСУ пытаются ударами на расстоянии поразить систему управления вражескими войсками и их логистическое обеспечение.
4 сентября хорошо отработала украинская авиация. В частности, наши пилоты нанесли 21 удар по позициям россиян. Потери врага на Юге составляют:
- 104 военных;
- 6 танков;
- 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
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