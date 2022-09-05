Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 захватчиков из россии. 4 сентября больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении.

Актуально ВСУ успешно отбросили врага у Бахмутского, Зайцева, Соледара и на Авдеевском направлении

Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября

  • Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);
  • боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
  • артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);
  • РСЗО – 294 единиц;
  • средств ПВО – 156 единиц;
  • самолетов – 236 единиц;
  • вертолетов – 206 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
  • крылатых ракет – 205 единиц (+2);
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);
  • специальной техники – 107 единиц (+1).

Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба

Заметим, что подсчеты вражеских потерь не окончательны из-за интенсивности боевых действий.

ВСУ уничтожают врага на Юге

Украинские военные держат под огненным контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец, поэтому россиянам от этого совсем не радостно. На юге продолжаются преимущественно позиционные бои. ВСУ пытаются ударами на расстоянии поразить систему управления вражескими войсками и их логистическое обеспечение.

4 сентября хорошо отработала украинская авиация. В частности, наши пилоты нанесли 21 удар по позициям россиян. Потери врага на Юге составляют:

  • 104 военных;
  • 6 танков;
  • 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
  • 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
  • беспилотный разведчик "Элерон-10".

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