Всього Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів. 4 вересня найбільше бійців й техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку.

Актуально ЗСУ успішно відкинули ворога біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара та на Авдіївському напрямку

Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня

  • Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);
  • артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);
  • РСЗВ – 294 одиниць;
  • засобів ППО – 156 одиниць;
  • літаків – 236 одиниць;
  • гелікоптерів – 206 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);
  • крилатих ракет – 205 одиниць (+2);
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);
  • спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).


Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що підрахунки ворожих втрат не є остаточними через інтенсивність бойових дій.

ЗСУ нищать ворога на Півдні

Українські військові тримають під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець, то ж росіянам від цього зовсім не радісно. Наразі на Півдні тривають переважно позиційні бої. ЗСУ намагаються ударами на відстані уразити системи управління ворожими військами та їхнє логістичне забезпечення.

Упродовж 4 вересня добре відпрацювала українська авіація. Зокрема, наші пілоти завдали 21 удар по позиціях окупантів. Втрати ворона на Півдні становлять:

  • 104 військових;
  • 6 танків;
  • 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
  • 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
  • безпілотний розвідник "Елерон-10".

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