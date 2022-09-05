Всього Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів. 4 вересня найбільше бійців й техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку.

Актуально ЗСУ успішно відкинули ворога біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара та на Авдіївському напрямку

Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня

Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).



Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що підрахунки ворожих втрат не є остаточними через інтенсивність бойових дій.

ЗСУ нищать ворога на Півдні

Українські військові тримають під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець, то ж росіянам від цього зовсім не радісно. Наразі на Півдні тривають переважно позиційні бої. ЗСУ намагаються ударами на відстані уразити системи управління ворожими військами та їхнє логістичне забезпечення.

Упродовж 4 вересня добре відпрацювала українська авіація. Зокрема, наші пілоти завдали 21 удар по позиціях окупантів. Втрати ворона на Півдні становлять:

104 військових;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

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