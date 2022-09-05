Всього Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів. 4 вересня найбільше бійців й техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку.
Актуально ЗСУ успішно відкинули ворога біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара та на Авдіївському напрямку
Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня
- Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);
- артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);
- РСЗВ – 294 одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 206 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);
- крилатих ракет – 205 одиниць (+2);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);
- спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу
Зауважимо, що підрахунки ворожих втрат не є остаточними через інтенсивність бойових дій.
ЗСУ нищать ворога на Півдні
Українські військові тримають під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець, то ж росіянам від цього зовсім не радісно. Наразі на Півдні тривають переважно позиційні бої. ЗСУ намагаються ударами на відстані уразити системи управління ворожими військами та їхнє логістичне забезпечення.
Упродовж 4 вересня добре відпрацювала українська авіація. Зокрема, наші пілоти завдали 21 удар по позиціях окупантів. Втрати ворона на Півдні становлять:
- 104 військових;
- 6 танків;
- 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
- 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
- безпілотний розвідник "Елерон-10".
Це цікаво – ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: відео