Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 4 вересня. Там службовці доповіли про те, яка була ситуація на їхньому напрямку в цей день.

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Які поточні цілі ЗСУ на Півдні

Наразі в регіонах Півдня тривають переважно позиційні бої. Обидві сторони протистояння роблять усе для покращення поточного положення на лінії фронту.

Щодо ударів на відстані, то наші захисники першочергово здійснюють ураження з метою порушення системи управління військами. Звісно, не забувають і про порушення систем логістичного забезпечення ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем,

– розповіли в командуванні.

У цей день досить добре себе показала наша авіація. Пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали 21 удар по позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів росіян. Також, серед іншого, атакували їхні транспортно-логістичні об'єкти.

Які втрати ворога на Півдні 4 вересня:

104 окупанти;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

Докладніше про ситуацію на Півдні цього дня: дивіться відео

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