Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що ворог від 4 вересня не має боєприпасів поблизу Томиної Балки у Херсонській області.

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ЗСУ успішно відпрацювали вогневі завдання на Півдні

"Знищили понтонну переправу поблизу села Львове, уразили пункт управління 35 армії в Каховському районі та 2 контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах", – написали у командуванні.



Томина Балка / Скриншот карти

Палає склад боєприпасів біля Томиної Балки: дивіться відео

Втрати ворогів

За минулу добу на окупованих територіях Півдня українська авіація 21 раз вдарила по позиціях ворога, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів. Також окупанти втратили низку транспортно-логістичних об'єктів.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем,

– зазначили у "Півдні".

Загалом на Півдні України окупанти втратили:

104 військових;

6 танків;

26 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

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