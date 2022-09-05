Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг". Отметили, что у врага от 4 сентября нет боеприпасов вблизи Томиной Балки в Херсонской области.
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ВСУ успешно отработали огневые задачи на Юге
"Уничтожили понтонную переправу вблизи села Львовое, поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах", – написали в командовании.
Томина Балка / Скриншот карты
Горит состав боеприпасов у Томиной Балки: смотрите видео
Потери врагов
За прошедшие сутки на оккупированных территориях Юга украинская авиация 21 раз ударила по позициям врага, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств. Также оккупанты потеряли ряд транспортно-логистических объектов.
Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем,
– отметили в "Юге".
В целом на Юге Украины оккупанты потеряли:
- 104 военных;
- 6 танков;
- 26 единиц бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
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