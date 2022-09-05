Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 4 сентября. Там служащие доложили, какой была ситуация на их направлении в этот день.

Заметьте Как Антоновский мост "подарки" от ВСУ принимал: горячее видео

Каковы текущие цели ВСУ на Юге

В регионах Юга продолжаются преимущественно позиционные бои. Обе стороны противостояния делают все для улучшения текущего положения по линии фронта.

Что касается ударов на расстоянии, то наши защитники в первую очередь производят поражения с целью нарушения системы управления войсками. Конечно, не забывают и о нарушении систем логистического обеспечения врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем,

– рассказали в командовании.

В этот день очень хорошо себя показала наша авиация. Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян. Также, среди прочего, атаковали их транспортно-логистические объекты.

Потери врага на Юге 4 сентября:

104 оккупанта;

6 танков;

26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

беспилотный разведчик "Элерон-10".

Подробнее о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео

Интересно – Арестович высказался о контрнаступлении на Херсон: смотрите видео