Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 4 сентября. Там служащие доложили, какой была ситуация на их направлении в этот день.
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Каковы текущие цели ВСУ на Юге
В регионах Юга продолжаются преимущественно позиционные бои. Обе стороны противостояния делают все для улучшения текущего положения по линии фронта.
Что касается ударов на расстоянии, то наши защитники в первую очередь производят поражения с целью нарушения системы управления войсками. Конечно, не забывают и о нарушении систем логистического обеспечения врага.
Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем,
– рассказали в командовании.
В этот день очень хорошо себя показала наша авиация. Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян. Также, среди прочего, атаковали их транспортно-логистические объекты.
Потери врага на Юге 4 сентября:
- 104 оккупанта;
- 6 танков;
- 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
Подробнее о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео
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