Наші воїни атакували міст не раз. Так, 4 вересня повідомили про чергову атаку. Відео ударів з'явилось в мережі, інформує 24 канал.

До теми На Херсонському напрямку зараз дуже спекотно, – Братчук

Вибухи і стовп диму над мостом

Окупанти вже організували пором різними злочинними методами, щоб була хоч якась переправа через Дніпро. Тепер цей пором зіграв проти них. Адже з нього змогли зняти кадри, як по мосту "прилітає". Тепер загарбникам буде ще важче заперечувати успіхи ЗСУ.

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Під час удару по мосту чути звук вибуху. Навіть видно вогонь та стовп диму.

Атаки на Антонівський міст

У Херсоні зранку 4 вересня прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту. Самі окупанти повідомили про понад 10 вибухів. Вони, як завжди, казали, що це нібито працює російська система ППО.

Також на Херсонщині 2 вересня місцеві жителі побачили густий чорний дим біля Антонівського мосту. Ймовірно, наші захисники знову влучили по росіянах.

Така ж інформація була від місцевих і 1 вересня. Очевидці повідомляли про дим в районі Олешок. Вони припускали, що ЗСУ тоді знову поцілили у Антонівський міст.

Що відбувається на Херсонщині

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповідав, що на Херсонському напрямку "дуже спекотно". Також наші Збройні Сили змогли поповнити обмінний фонд.

Також Сергій Братчук підтвердив, що росіяни посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Представники руху опору на Півдні повідомляють, що росіяни ходять по хатах та проводять так званий "перепис" населення. Ба більше, окупанти шукають людей, які дотичні до проведення АТО, ООС або є військовослужбовцями ЗСУ зараз.

Також Збройні сили України звільнили від окупації багатостраждальне селище Високопілля на Херсонщині. Військові забрали трофейну техніку в окупантів.

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