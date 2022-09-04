Відповідну інформацію у ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 вересня повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він також розповів про дії росіян на окупованих територіях Херсонщини.

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На Херсонщині "спекотно"

Чекаємо офіційного повідомлення, але дуже спекотно зараз на Херсонському напрямку, на Південному напрямку,

– заявив Братчук.

Він також додав, що обмінний фонд поповнено.

"Херсонський урожай, на жаль, відрізняється від звичних кавунів та зернового збіжжя. Сьогодні "кавуни" виглядають інакше, у них є навіть московські прізвища", – пояснив речник Одеської ОВА.

Окупанти на Херсонщині тиснуть на мирних людей

Сергій Братчук підтвердив, що росіяни посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Представники руху опору на Півдні повідомляють, що росіяни ходять по хатах та проводять так званий "перепис" населення. Ба більше, окупанти шукають людей, які дотичні до проведення АТО, ООС або є військовослужбовцями ЗСУ зараз.

Намагаються тиснути на місцевих мешканців, на їх рідних та близьких,

– пояснив речник ОВА.

Додав, що ворог воює в тому числі з українським зерном. Це підтвердила ракетна атака на Очаків.

На Одещині ближче до моря було чутно відголосся ракетного удару. Також Сергій Братчук сказав, що Одеська область є наразі зерновим хабом для всієї України.

На Півдні триває наступ ЗСУ

На Півдні наступ Збройних Сил України почався 29 серпня. Буквально 4 вересня керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що звільнення окупованих територій дається нашим військам доволі складно.

Вивільнені населені пункти, там де тільки закріплюються наші війська, піддаються масованому обстрілу, оскільки у ворога ще є потужності в авіації, є потужності далекобійної артилерії. Людям потрібно усвідомлювати, що навіть коли по суходолу просунулися війська, є ще можливість бути ураженими здалеку,

– наголосила Гуменюк.

Зараз українські війська проводять усі операції в умовах інформаційної тиші, адже вони відбуваються у складних умовах.

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