Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 канал. Ті населені пункти, які вдається звільняти Збройним Силам, піддаються масованим обстрілам.

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У яких умовах відбувається контрнаступ

Наталія Гуменюк наголосила, що насамперед контрнаступ є виснаженням сил противника і звільненням захоплених ним територій. Зараз українські війська проводять усі операції в умовах інформаційної тиші, адже вони відбуваються у складних умовах.

Гуменюк пояснила, що ті населені пункти, які звільняють ЗСУ і тільки-но в них закріплюються, піддаються масовим обстрілам. Керівниця об'єднаного координаційного центру наголосила, що у росіян досі є запаси зброї, якими вони атакують.

Вивільнені населені пункти, там де тільки закріплюються наші війська, піддаються масованому обстрілу, оскільки у ворога ще є потужності в авіації, є потужності далекобійної артилерії. Людям потрібно усвідомлювати, що навіть коли по суходолу просунулися війська, є ще можливість бути ураженими здалеку,

– наголосила Гуменюк.

Такі дії росіян Гуменюк назвала психологічним тиском. І мова не лише про військових, а й про мирне населення, яке понад пів року жило під тиском окупантів, а тепер страждає від обстрілів.

Тому українців закликають терпляче чекати новин з фронту та не вестися на вкиди пропаганди.

Як просувається контрнаступ та чому потрібна тиша

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк раніше пояснював важливість інформаційної тиші для контрнаступу. Річ у тім, що не маючи повної картини подій на фронті, зокрема щодо звільнення певних населених пунктів, російське стратегічне командування просто не розуміє, куди саме потрібно відправляти резерви й з якого ж боку буде надалі прорив, куди потрібно відправляти підмогу. Тож важливо зберігати тишу щодо будь-якого населеного пункту, про який вам відомо.

Однак українцям дають зрозуміти, що нас чекають хороші новини. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що наш контрнаступ відбувається "крок за кроком", а речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що на Півдні зараз "спекотно", однак потрібно мовчати, аби не наражати на небезпеку наших захисників та захисниць.

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