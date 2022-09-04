У деяких населених пунктах українські воїни вже встановлюють українські прапори. Зокрема ЗСУ підійняли стяг над Високопіллям, що на Херсонщині.

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"Крок за кроком": ЗСУ підняли прапор над Високопіллям

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що наступ ЗСУ відбувається "крок за кроком". Зокрема він поділився фото, як наші ЗСУ встановили прапор над Високопіллям.

Наголосимо, що 24 канал згадав назву населеного пункту після офіційного повідомлення Офісу Президента.



Допис Кирила Тимошенка / Скриншот

Радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна розповіла, що прапор України здійнявся над лікарнею на вулиці Гагаріна. Також вона поділилася зворушливою історією, що на там був дім її бабці й дідуся. Снаряд влучив у їхній будинок. Вижила лише бабця, яка у той час поралася на дальньому городі. Після цього вона декілька днів жила у курятнику, доки її не евакуювали до Кривого Рогу.

Напередодні, коли українська влада ще не казала назву звільненого населеного пункту, Андрій Єрмак опублікував фото артилериста з 53 окремої механізована бригади імені князя Володимира Мономаха, який тримає у руках кавун.



53 механізована бригада / фото з телеграму Андрія Єрмака

Бригада опублікувала відповідне відео. Військові зауважили, що попри осінню прохолоду вони влаштували окупантам справжню літню спеку.

Як жило Високопілля в окупації

Варто уточнити, що прорив дався непросто. Це прифронтове селище, яке постійно обстрілювалось російськими окупантами. Там точилися важкі бої.

Під час окупації Високопілля російські загарбники та їхні поплічники вчиняли масові репресії із вбивствами та катуваннями. Вояки, які збожеволіли від убивств та власної безкарності, почали шукати "диверсантів" та українських активістів, хапали жінок та грабували все, що могли вивезти.

Порушення тиші загрожує життям наших військових

Багато телеграм-каналів поширювали назву звільненого населеного пункту до офіційних повідомлень влади. Проте навіть якщо вам на це хтось "дав добро", оприлюднювати назви населених пунктів потрібно лише після офіційних повідомлень Генерального штабу ЗСУ або української влади.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк чітко й простими словами пояснив, чому так важливо зберігати тишу до оприлюднення офіційних повідомлень Генштабу. Навіть якщо наші військові закріпилися на позиціях.

У такому випадку російське стратегічне командування просто не розуміє, куди саме потрібно відправляти резерви й з якого ж боку буде надалі прорив, куди потрібно відправляти підмогу. Тож важливо зберігати тишу щодо будь-якого населеного пункту, про який вам відомо.

Якщо ж всі гудітимуть про те, у якому напрямку йде ЗСУ, росія концентруватиме там велику кількість артилерійської спроможності, що завдасть українській армії значної шкоди. А насамперед – бійцям. Пам'ятаємо, що одне з ключових задач ЗСУ – зберегти життя людей.

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