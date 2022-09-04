В некоторых населённых пунктах украинские воины уже устанавливают украинские флаги. В частности ВСУ подняли флаг над Высокопольем Херсонской области.

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"Шаг за шагом": что говорит украинская сторона о наступлении на Юге

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что наступление ВСУ происходит "шаг за шагом". В частности, он поделился фото, как наши ВСУ установили флаг над Высокопольем.

Отметим, что 24 канал упомянул название населенного пункта после официального уведомления Офиса Президента.

Пост Кирилла Тимошенко / Скриншот

Советник по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна рассказала, что флаг Украины поднялся над больницей на улице Гагарина. Также она поделилась трогательной историей, что там был дом ее бабушки и дедушки. Снаряд попал в их дом. Выжила только бабушка, которая в то время возилась на дальнем огороде. После этого она несколько дней жила в курятнике, пока ее не эвакуировали в Кривой Рог.

Накануне, когда украинские власти еще не говорили название освобожденного населенного пункта, Андрей Ермак опубликовал фото артиллериста из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, который держит в руках арбуз.

53 механизированная бригада / фото из телеграма Андрея Ермака

Бригада опубликовала соответствующее видео. Военные отметили, что, несмотря на осеннюю прохладу, они устроили оккупантам настоящую летнюю жару.

Как жило Высокополье в оккупации

Следует уточнить, что прорыв дался непросто. Этот прифронтовый поселок, постоянно обстреливавшийся российскими оккупантами. Там шли тяжелые бои.

Во время оккупации Высокополья российские захватчики и их приспешники совершали массовые репрессии с убийствами и пытками. Вояки, которые сошли с ума от убийств и собственной безнаказанности, начали искать "диверсантов" и украинских активистов, хватали женщин и грабили все, что могли вывезти.

Нарушение тишины чревато жизнью наших военных

Много телеграм-каналов распространяли название освобожденного населенного пункта до официальных сообщений власти. Однако даже если вам на это кто-то "дал добро", обнародовать названия населенных пунктов нужно только после официальных сообщений Генерального штаба ВСУ или украинской власти.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк четко и простыми словами объяснил, почему столь важно сохранять тишину до обнародования официальных сообщений Генштаба. Даже если наши военные укрепились на позициях.

В таком случае российское стратегическое командование просто не понимает, куда именно нужно отправлять резервы и с какой стороны будет в дальнейшем прорыв, куда нужно отправлять помощь. Поэтому важно сохранять тишину касательно любого населенного пункта, о котором вам известно.

Если же все будут жужжать о том, в каком направлении идет ВСУ, россия будет концентрировать там большое количество артиллерийской способности, что нанесет украинской армии значительный вред. А прежде всего – бойцам. Помним, что одна из ключевых задач ВСУ – сохранить жизнь людей.

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