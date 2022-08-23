По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, местом, где российские захватчики ежедневно совершают просто огромное количество преступлений, является Высокополье Херсонской области. Поселок городского типа оказался в оккупации практически в начале полномасштабного вторжения, однако всю свою ярость россияне начали сгонять на мирных жителях только тогда, когда к нему подошла линия фронта.

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В конце июля, когда украинские военные эксперты начали ретранслировать информацию о том, что российская группировка в Высокополье якобы находится в окружении, захватчики начали усиливать свои силы на этом направлении.

На передовую перекинули беспринципных убийц

Московские генералы, реагируя на реальную потенциальную угрозу и ее чрезвычайное информационное сопровождение в украинских СМИ, решили любым способом удержать этот участок фронта.

Для этого в "тотальное окружение" перебросили несколько тысяч десантников, боевиков и мобилизованных из Донбасса. Переднюю линию обороны, которая находится практически в нескольких метрах от Высокополья, заняли мотивированные идейные головорезы из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За ними разместили принудительно отправленных на войну жителей Донбасса и Луганщины, которые также не отличаются лояльностью к гражданским украинцам.

В самом Высокополье и вне линии фронта дислоцировались кадровые российские военные, задавшие тон "общения" с местными жителями.

Все гражданские, не успевшие уехать из поселка до начала боевых действий, стали для путинской орды заложниками и живым щитом.

Российские захватчики и их приспешники сразу же начали массовые репрессии с убийствами и пытками. Воины, которые сошли с ума от убийств и собственной безнаказанности, начали искать "диверсантов" и украинских активистов, хватать женщин и грабить все, что могут вывезти. Этот террор продолжается до сих пор.

Караваны с намародеренным двигались вплоть до уничтожения мостов

В украинских спецслужбах утверждают, что прибытие дополнительных сил оккупантов в Высокополье стремительно ухудшило гуманитарную составляющую в поселке. Ведь захватчики перестали выпускать гражданских, уезжавших из населенного пункта за продуктами. Поставки пищи и лекарств бизнесом также почти полностью остановилось.

Делиться с людьми водой и сухпайками россияне, боевики и мобилизованные, конечно, тоже не собирались. Ради получения "гумпомощи" путинские опричники заставляют гражданских выполнять их прихоти или же передавать им информацию о "диверсантах".

Кроме того, вплоть до момента уничтожения мостов оккупанты беспощадно мародерили. Россияне забирали у местных жителей машины, бытовую технику, одежду, деньги и драгоценности. Все, что только можно было загрузить в автомобили, военные преступники вывозили в Крым и отправляли родным. Жители Донбасса делали то же, но везли напрямую во временно оккупированные части Донетчины и Луганщины. Мобилизированные же, которые в градации захватнического войска имеют максимально низкий статус, конечно, ничего крупногабаритного не похищали, однако активно разживались золотом и наличными, а также с удовольствием пытали ни в чем не повинных людей.

После того, как бойцы ВСУ повредили мосты, объединяющие левобережную часть Херсонщины с правобережной, вывозить награбленное захватчикам стало труднее. Так что оккупанты начали обустраивать склады с намародеренным в Бериславе.