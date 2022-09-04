Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 канал. Те населенные пункты, которые удается освободить Вооруженным Силам, подвергаются массированным обстрелам.

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В каких условиях происходит контрнаступление

Наталья Гуменюк подчеркнула, что прежде всего контрнаступление направлено на истощение сил противника и освобождение захваченных им территорий. Сейчас украинские войска проводят все операции в условиях информационной тишины, ведь они происходят в сложных условиях.

Гуменюк объяснила, что те населенные пункты, которые освобождают ВСУ и только в них закрепляются, подвергаются массовым обстрелам. Руководитель объединенного координационного центра подчеркнула, что у россиян до сих пор есть запасы оружия, которыми они атакуют.

Освобожденные населенные пункты, там, где только закрепляются наши войска, подвергаются массированному обстрелу, поскольку у врага еще есть мощности в авиации, есть мощности дальнобойной артиллерии. Людям нужно понять, что даже когда по суше продвинулись войска, есть еще возможность поражения издалека,

– подчеркнула Гуменюк.

Такие действия россиян Гуменюк назвала психологическим давлением. И речь не только о военных, но и о мирном населении, которое более полугода жило под давлением оккупантов, а теперь страдает от обстрелов.

Поэтому украинцев призывают терпеливо ждать новостей с фронта и не вестись на вбросы пропаганды.

Как продвигается контрнаступление и почему нужна тишина

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее объяснял важность информационной тишины для контрнаступления. Дело в том, что, не имея полной картины событий на фронте, в частности по освобождению определенных населенных пунктов, российское стратегическое командование просто не понимает, куда именно нужно отправлять резервы и с какой стороны будет в дальнейшем прорыв, куда нужно отправлять помощь. Поэтому важно сохранять тишину в отношении любого населенного пункта, о котором вам известно.

Однако украинцам дают понять, что нас ждут хорошие новости. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что наше контрнаступление происходит "шаг за шагом", а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что на Юге сейчас "жарко", однако нужно молчать, чтобы не подвергать опасности наших защитников и защитниц.

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