Президенту доповіли про актуальну ситуацію на всіх напрямках фронту. Володимиру Зеленському доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі оперативних напрямків.

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Хто був присутній на засіданні

На засіданні Ставки Головнокомандувача, крім Володимира Зеленського були присутні:

секретар РНБО Олексій Данілов;

міністр оборони Олексій Резніков;

заступник міністра оборони Ростислав Замлинський;

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

начальник Генштабу Сергій Шаптала;

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь;

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку на засіданні були:

керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов;

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський;

командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук;

командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов.

Після засідання президент Зеленський наголосив, що українські прапори неодмінно повернуться туди, де вони і мають бути. Деталей засідання глава держави не розповідав.

Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце,

– зазначив Зеленський

ЗСУ підняли прапор у Високопіллі

Уранці 4 вересня російські пропагандисти заявили про відступ з Високопілля. Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото з Високопілля, де українські військові встановили український прапор.



ЗСУ встановили прапор у Високопіллі / Фото з фейсбука Кирила Тимошенка

Останні новини про контрнаступ на Півдні

Українські війська проводять контрнаступ на Півдні в умовах інформаційної тиші – про перебіг бойових дій військове командування не повідомляє. Для того, аби не допомагати окупантам, конкретної інформації про повернення тих чи інших населених пунктів немає.

Однак керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ті населені пункти, які зараз звільняють наші воїни, страждають від масованих атак ворога. У росії є ще потужності, особливо авіаційні.

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