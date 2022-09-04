А от у соцмережах пишуть, що чергова серія "бавовни" пов'язана з тим, що "Антонівському мосту знову зле", передає 24 канал.

​Важливо Антонівський міст знову гикає: біля нього сильне задимлення, ймовірно, горить склад окупантів

Попередньо, удар міг бути по лівому березі по з'їзду Антонівського мосту. Згодом у мережі з'явилися відео, на якому видніється дим у районі Антонівського мосту. Тож, байки про російське ППО – це чергова брехня окупантів.

Добивання Антонівського моста у тимчасово окупованому Херсоні: дивіться відео

Вибухи на Херсонщині: дивіться відео

Окупанти заявляють про роботу ППО: дивіться відео

Для чого ЗСУ продовжують бити по мостах Херсона

Повідомлення про влучання ЗСУ по мостах на тимчасово окупованій Херсонщині з'являються ледь не щодня. Хоч може здаватися, що по вже пошкоджених мостах не потрібно завдавати ударів, регулярні поставки "бавовни" окупантам є необхідними.

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що Антонівський міст побудований дуже добре і пробити його тією зброєю, яка є в ЗСУ, не так і просто. Крім того, росіяни постійно намагаються лагодити мости, наприклад, заливати дірки бетоном чи закривати їх різними листами, аби й далі використовувати мости для провезення вантажів.

Ступак розповів, що траплялося й таке, що після такого ремонту окупанти спочатку проганяли мостом пусті вантажівки, а вже потім – заповнені зброєю та амуніцією. І саме тоді, коли колона рухалася мостом, ЗСУ завдавали чергового удару, одночасно знищуючи техніку та пошкоджуючи міст.

Іван Ступак пояснив, навіщо регулярно бити по мостах на окупованій території: дивіться відео