На Авдіївському напрямку ЗСУ зупинили наступ у напрямку Первомайського, Водяного, Невельського. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 5 вересня.
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Наступ росіян на Донбасі провалився
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку,
– мовиться в повідомленні.
Яка ситуація на Донеччині та Луганщині
- На Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;
- На Бахмутському напрямку окупанти атакували 11 населених пунктів, застосовуючи також авіацію.
- На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.
- На Новопавлівському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку.
Успіх ЗСУ на Харківщині
ЗСУ зазнали успіху не лише на Донеччині, а й на Харківщині. Біля Семенівки та Куп’янська українські воїни завдали потужного удару окупантам.
Як наслідок, знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу ворога, а також військову техніку. Втрати росіян уточнюються.
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