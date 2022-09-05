На Авдіївському напрямку ЗСУ зупинили наступ у напрямку Первомайського, Водяного, Невельського. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 5 вересня.

Зверніть увагу Застрибують на ходу: окупанти намагаються втекти з України у згорілій техніці

Наступ росіян на Донбасі провалився

Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку,

– мовиться в повідомленні.

Яка ситуація на Донеччині та Луганщині

На Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

На Бахмутському напрямку окупанти атакували 11 населених пунктів, застосовуючи також авіацію.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку.

Успіх ЗСУ на Харківщині

ЗСУ зазнали успіху не лише на Донеччині, а й на Харківщині. Біля Семенівки та Куп’янська українські воїни завдали потужного удару окупантам.

Як наслідок, знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу ворога, а також військову техніку. Втрати росіян уточнюються.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 4 вересня: відео