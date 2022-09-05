На Авдеевском направлении ВСУ остановили наступление в направлении Первомайского, Водяного, Невельского. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 5 сентября.

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Наступление россиян на Донбассе провалилось

Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

На Краматорском направлении россияне обстреляли районы Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали 11 населенных пунктов, применяя также авиацию.

На Авдеевском направлении обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении враг атаковал Новомихайловку, Прасковьевку, Керменчик и Времовку.

Успех ВСУ в Харьковской области

ВСУ преуспели не только в Донецкой области, но и в Харьковской. Возле Семеновки и Купянска украинские воины нанесли мощный удар оккупантам.

Как следствие, уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила врага, а также военная техника. Утраты россиян уточняются.

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