По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, даже на своей родине освободиться из рядов армии оккупантам очень и очень сложно, ведь командование безумно психологически давит на всех, кто не хочет воевать. Ибо кремлевскому руководству критически не хватает живой силы для проведения ни наступательных, ни оборонительных действий.

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Впрочем, если у солдат, которые еще не попали в Украину, еще есть варианты уклониться от участия в войне, то находящимся на фронте россиянам сбежать с поля боя гораздо труднее.

Колонны уничтоженной техники давят тех, кто хочет сбежать

Поскольку же воевать российские генералы планируют до последнего солдата, захватчикам, не желающим умереть, приходится все чаще придумывать новые способы сохранения собственной жизни.

оккупанты пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков и вообще если не найти вариант убегать домой, то хотя бы находиться подальше от фронта.

Также из-за панического страха постоянно растет количество отчаянно бегущих с мест дислокации и пытающихся добраться до границы и перейти ее вне пунктов пропусков.

Однако недавно сразу несколько десятков захватчиков воспользовались новым и достаточно эффективным способом бежать из Украины в россию. "Ваньки" додумались залезать в уничтоженную технику, которую оттягивают с фронта в страну-агрессора для проведения ремонта. Бронетехнику, которая подлежит восстановлению, но которую невозможно починить на базах в Крыму и Донецкой области с Луганщиной, россияне обычно вывозят через Крым трассами Е97 и Е105, а также Донбасс – через Е50 и М04.

Кроме того, оккупационная армия активно использует для перекидывания техники обратно в россию и железную дорогу. Зная об этом, захватчики начали запрыгивать в такие колонны и забираться внутрь уничтоженной бронетехники. Некоторые делали это вообще на ходу, из-за чего попали под колеса тягачей.

Некоторому количеству захватчиков удалось таким образом беспрепятственно оказаться в россии, но командование достаточно быстро отреагировало на появление подобной схемы. Теперь перед отправлением поезда или выездом колонны офицеры проверяют каждую единицу бронетехники, чтобы внутри не было никого из дезертиров.

Срочников из vосквы отправят воевать

Нехватка личного состава в захватническом войске привела к тому, что путин решил проводить мобилизацию даже в vоскве и cанкт-gетербурге. Срочников, которые будут набираться в этих "элитных" городах, будут принудительно отправлять "на охрану Крыма". Таким образом кремлевский диктатор собирается провести изменения: находящиеся на полуострове срочники и контрактники поедут воевать, а вместо них будут служить москвичи.

Впрочем, не сомневается, что рано или поздно "элитные" мобилизованные также будут отправлены в зону боевых действий. Или война придет непосредственно в Крым.