За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, навіть на своїй батьківщині звільнитися з лав армії окупантам дуже й дуже складно, адже командування шалено психологічно тисне на всіх, хто не хоче воювати. Бо кремлівському керівництву критично не вистачає живої сили для проведення ані наступальних, ані оборонних дій.

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Втім, якщо у солдатів, які не ще не попали в Україну, ще є варіанти ухилитися від участі у війні, то росіянам, що перебувають на фронті, зробити втекти з поля бою набагато важче.

Колони знищеної техніки чавлять тих, хто хоче втекти

Оскільки ж воювати російські генерали планують до останнього солдата, загарбникам, які не хочуть померти, доводиться дедалі частіше вигадувати нові способи збереження власного життя.

Окупанти намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток та взагалі якщо не знайти варіант тікати додому, то хоча б перебувати подалі від фронту.

Також через панічний страх постійно зростає кількість дезертирів, які відчайдушно тікають з місць дислокації та намагаються дістатися кордону й перейти його поза пунктами пропусків.

Однак нещодавно одразу кілька десятків загарбників скористалися новим і достатньо ефективним способом втекти з України у росію. "ваньки" додумалися залізати у знищену техніку, яку відтягують з фронту до країни-агресорки для проведення ремонту. Бронетехніку, яка підлягає відновленню, але яку неможливо полагодити на базах у Криму та на Донеччині з Луганщиною, росіяни зазвичай вивозять через Крим трасами Е97 та Е105, а також Донбас – через Е50 та М04.

Крім того, окупаційна армія активно використовує для перекидання техніки назад у росію й залізницю. Знаючи про це, загарбники почали застрибувати у такі колони та забиратися всередину знищеної бронетехніки. Деякі робили це взагалі на ходу, через що попали під колеса тягачів.

Певній кількості загарбників вдалося в такий спосіб безперешкодно опинитися у росії, але командування достатньо швидко відреагувало на появу подібної схеми. Відтепер перед відправленням потяга чи виїздом колони офіцери перевіряють кожну одиницю бронетехніки, аби всередині не було нікого з дезертирів.

Срочників з Москви відправлять воювати

Нестача особового складу в загарбницькому війську призвела до того, що путін вирішив проводити мобілізацію навіть у Москві та Санкт-Петербурзі. Срочників, яких набиратимуть у цих "елітних" містах, будуть примусово відправляти "на охорону Криму". У такий спосіб кремлівський диктатор збирається провести зміни: срочники та контрактники, які досі перебувають на півострові, поїдуть воювати, а замість них служитимуть москвичі.

Втім, не має ніякого сумніву, що рано чи пізно "елітні" мобілізовані також будуть відправлені у зону бойових дій. Або ж війна прийде безпосередньо у Крим.