У Донецьку російські окупанти знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі.

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Як росіяни приховують втрати у тимчасово окупованому Донецьку

Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.

Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

Примусово мобілізовані з Луганщини піддаються дискримінації

У Генштабі також повідомили, що військовослужбовців з так званого 2 армійського корпусу дискримінують в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів цього корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.

Крім того, у них немає якісного медичного забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Раніше повідомлялося, що вагнерівці намагаються завербувати засуджених в одній з колоній Донецька. Натомість ті окупанти, яких вже забрали на війну, влаштували бунт в районі Херсона.

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