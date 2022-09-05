В Донецке российские оккупанты нашли "новый источник" пополнение потерь в живой силе.

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Как россияне скрывают потери во временно оккупированном Донецке

Недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.

Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение.

Принудительно мобилизованные из Луганщины подвергаются дискриминации

В Генштабе также сообщили, что военнослужащих из так называемого 2 армейского корпуса дискриминируют по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений этого корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях.

Кроме того, у них нет качественного медицинского обеспечения. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Ранее сообщалось, что вагнеровцы пытаются завербовать осужденных в одной из колоний Донецка. Оккупанты, которых уже забрали на войну, устроили бунт в районе Херсона.

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