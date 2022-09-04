Відповідну інформацію повідомив Генштаб ЗСУ станом на 18 годину 4 вересня. Там також повідомили, що в окупантів на передовій навіть немає води.

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росіяни вербують ув'язнених у Донецьку

Так, у виправній колонії № 124 міста Донецьк, представники приватної військової кампанії вагнер намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підтвердили, що для ворогів досі дуже проблемним залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Адже російські окупанти вже починають розуміти ситуацію та не хочуть гинули в Україні.

росіяни на передовій відмовляються воювати

Так, в районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях.

Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води,

– повідомив Генштаб.

Після цього, частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника і подальша їхня доля невідома.

Зверніть увагу! Кремль вербує засуджених не тільки в Україні, а й у росії. Так, на початку серпня стало відомо, що приватна військова компанія вагнера завербувала для війни з Україною понад 1000 ув'язнених. Для цього залучили 17 російських колоній.

окупанти спалюють тіла своїх загиблих у крематоріях

Буквально 3 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни у Бердянську розгорнули крематорій і привезли туди повну вантажівку тіл.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук ще раніше пояснювала, чому окупанти вдаються до таких дій.

Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати,

– сказала віцепрем'єрка.

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