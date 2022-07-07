Нові дані з Херсона повідомила розвідка. Цього разу ідеться про російських військових, до яких їхні ж "товаріщі" ставляться не краще.

До теми ЗСУ успішно ліквідували вже 36 650 окупантів від початку вторгнення: свіжі втрати ворога

Як росія приховує втрати

Наші розвідники дізнались, що росіяни хочуть приховати реальну кількість втрат своїх військових. Воно й не дивно, бо вона дуже велика. Тому окупанти вирішили просто спалити тіла своїх бойових товаришів, з якими прийшли загарбати нашу землю.

Доказом цього є те, що на околицях Херсона не раз помічали місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

Тіла привозять вантажівками з місцевого СІЗО. Окупанти хочуть приховати те, що спалюють їх навмисне. Тому представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. Спершу на місці було чути потужний вибух, тоді виникала пожежа. Надзвичайникам гасити її забороняють.

Де перебуває зрадник після вибуху його машини

Розвідники повідомляють, що відомо про херсонського колаборанта Євгена Соболєва, авто якого підірвалось. Він також є начальником виправної колонії №90.

Зараз, після вибуху, Соболєв перебуває у міській клінічній лікарні імені Лучанського на 4 поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини, в якій він перебував, йому встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.

Крім того, медзаклади Херсона продовжують переоформлювати та шукати нових медиків. Причиною цього є те, що багато лікарів не погодилися працювати на ворога та виїхали з тимчасово окупованих територій. Ситуація стає критичною, сильно бракує анестезіологів.

Що відбувається на Херсонщині

Окупанти чинять звірства та безкарності, як і на всіх інших тимчасово окупованих територіях. Вони викрадають місцевих активістів, журналістів, учасників АТО та інших. Людей виганяють з домівок. Місцеві залишились без українського зв'язку та інтернету. Тому ворог намагається поширити дезінформацію. Та люди не вірять в неї і чекають на прихід ЗСУ.

Натомість наша армія вже розпочала певні активності щодо звільнення регіону. Бої важкі, але українські солдати звільняють село за селом. Тому мешканців Херсонщини просили евакуюватись, щоб бути в безпеці та щоб наші сили могли вільно продовжувати потрібні для них контрнаступальні дії. Адже для ЗСУ життя людей – понад усе, вони ніколи не стріляють по місцях, якщо там є люди.

В соцмережах уже розганяли щодо цього неправдиву інформацію. Писали, що ЗСУ під Херсоном або ж навіть вже зайняли деякі вулиці міста. Але цю інформацію військові спростовували й закликали людей не поширювати такого. Адже це шкодить діям ЗСУ, відповідно, звільнення затягується.

На Херсонщині активно діють партизани: дивіться відео