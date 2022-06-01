Досить спокійно, як повідомляють місцеві обласні військові адміністрації, минула ніч у багатьох регіонах України. На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині не було ніяких вибухів та заворушень.

Важливо Росіяни обстріляли завод "Пролетарій" у Лисичанську, – як минула доба 31 травня на Луганщині

Російські "асвабадітєлі" не дають людям спокійно жити

На Дніпропетровщині ніч минула без повітряних тривог. Однак окупанти знову обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонською областю. На щастя, ніхто не постраждав. Інформацію про можливі руйнування наразі уточнюють.

Ніч у Харкові минула порівняно спокійно. Упродовж доби росіяни гатили по різних населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Відомо про 2 загиблих та 5 постраждалих.

На Луганщині зараз тривають складні та виснажливі бої. Окупанти штурмували північні, південні та східні райони Сєвєродонецька. Також вони намагаються закріпитися у центрі міста.

Росіяни продовжують тиснути на підрозділи ЗСУ поблизу Білогорівки та Врубівки. А також – застосовують штурмову та армійську авіацію біля Комишувахи та Ниркового.

Ввечері російські вбивці з літака вдарили по об’єднання "Азот": як результат – стався витік отруйних речовин. Крім того, вони обстріляли завод "Пролетарій", де пошкодили кілька приміщень. За добу відомо про двох поранених.

На Донеччині ситуація теж напружена. Відомо про 4 вбитих та 7 поранених:

Окупанти всю ніч гатили з артилерії по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки , вранці – обстріляли стару частину міста та територію Авдіївського коксохімічного заводу.

, вранці – обстріляли стару частину міста та територію Авдіївського коксохімічного заводу. Значні руйнування зафіксували в селищі Очеретине . Там російські нелюди знищили з артилерії Центр безпеки громадян, кілька житлових будинків, магазин і пошкодили ЦНАП.

. Там російські нелюди знищили з артилерії Центр безпеки громадян, кілька житлових будинків, магазин і пошкодили ЦНАП. О 5 ранку стався авіаудар по Слов’янську. Зруйновано три приватних будинки, але обійшлося без жертв.

У Миколаєві ніч минула відносно спокійно. А-от в області окупанти вранці обстрілювали Очаків. Відомо про руйнування та пошкодження кількох будинків. Одну людину поранило.

Вдень і вночі росіяни гатили по Широківській громаді. Їм вдалося знищити "серйозні військові цілі" – гараж та комбайн. Постраждалих не було. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді: одна людина загинула.

На Херсонщині вже майже дві доби немає телефонного зв’язку та інтернету. Окупанти активно продають російські сім-картки та встановлюють власні точки видачі. Крім того, наговорюють, що зв’язок вимкнула "київська влада", хоч росіяни самі його глушать. Щоб придбати "сімку", потрібно надати свій паспорт.

Важка ситуація наразі в тимчасово окупованих селах, зокрема у Великоолександрівській та Калинівській громадах. Там тривають важкі бойові дії.

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