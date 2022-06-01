Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про те, як минула доба в регіоні. За його словами, окупанти продовжують руйнувати об'єкти промисловості.

Читайте також Ламали стільці, щоб робити шини, виносили людей на дверях, – лікар про жахливі обстріли Харкова

Росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об'єкти промисловості,

– зазначив Гайдай.

Яких руйнувань ворог завдав Луганщині

О 18:55 росіяни з літака атакували об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку. Через це трапився викид отруйних речовин. По заводу "Пролетарій" у Лисичанську окупанти вели артилерійський обстріл. Відомо, що пошкоджень зазнали декількох приміщень.

Крім того, російські загарбники цинічно обстрілюють житлові будинки:

у Гірському зруйнували щонайменше 6 будинків та школу мистецтв;

у Врубівці – також 6 будинків;

у Новоіванівці – 5;

у Сєвєродонецьку – 4;

у Лисичанську – 3;

у Миколаївці – 2.

Що відбувалося на фронті

Ворог проводив штурмові дії північних, південних та східних районах Сєверодонецька. На жаль, деякі окупаційні підрозділи досягли успіху. Тепер вони закріплюються у центрі міста.

Росіяни нахабно намагаються витіснити підрозділи Збройних Сил України з займаних позицій біля Білогорівки та Врубівки. Крім того, у районах Комишувахи і Ниркового окупанти застосували штурмову та армійську авіацію.

До теми Окупанти обстріляли понад 20 міст і сіл на Сході: загинула жінка, 2 чоловіків поранено

Наслідки російських обстрілів Луганської області / Фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Успіхи ЗСУ на Луганщині

Упродовж 31 травня наші відважні воїни відбили 9 ворожих атак. Під час них бійці знищили 2 російські танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.

Путін віддав наказ щодо конкретних термінів захоплення Донбасу

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, президент Росії Володимир Путін зобов'язав своїх військових повністю захопити Луганську область до 1 червня. На Донеччину, де для ворожого війська ситуація складніша, очільник Кремля дав трохи більше часу – до 1 липня. Тобто від ідеї одночасного захоплення Донбасу окупанти відмовилися.

До теми дивіться відео про актуальну ситуацію на фронті: