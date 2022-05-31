Військове керівництво Росії поставило ціль окупувати Донеччину до 1 липня

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що вище військове керівництво Росії поставило ціль до 1 червня захопити всю територію Луганської області.

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25 травня стало відомо, що російським загарбникам вдалося окупувати 95% території Луганщини. Відповідні дані озвучив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі Росія зосередила усі сили на тому, щоб захопити Сєвєродонецьк, який тимчасово став обласним центром Луганщини. На території міста тривають вуличні бої. 30 травня військам агресора вдалося частково прорвати оборону ЗСУ та пройти вглиб Сєвєродонецька.

Ситуація із Донеччиною для росіян набагато складніша, аніж у Луганській області. Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що військове керівництво Росії поставило ціль окупувати всю Донецьку область до 1 липня.

Відтак, Росія відмовилася від одночасного захоплення всієї території Донбасу.

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Як відомо, збройні сили Росії проводять наступ і захоплення Запоріжжя. Російський диктатор Путін нещодавно підписав указ про спрощену процедуру видачі паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей. Мета цього кроку, як наголосили у спецслужбах, захопити якомога більше українських територій.

Що ще відомо про ситуацію на Донеччині та Луганщині

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