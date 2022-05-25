Росія відмовляється від повного оточення ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити Збройні Сили України на Сході

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Натомість російські сили намагаються забезпечити менші оточення, що може дозволити їм досягати поступового та розміреного прогресу.

Збройні сили Росії намагаються одночасного домогтися так званих "котлів" у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про три "котли":

ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ);

Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

Росіяни розпочали постійне просування зусиль у цих різних оточеннях, але не досягли жодного серйозного "прориву". Окупантам не вдалося забезпечити безпеку кордонів Донецької області або захопити весь Донбас.

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