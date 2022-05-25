Росія відмовляється від повного оточення ЗСУ
В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити Збройні Сили України на Сході
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Натомість російські сили намагаються забезпечити менші оточення, що може дозволити їм досягати поступового та розміреного прогресу.
Збройні сили Росії намагаються одночасного домогтися так званих "котлів" у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про три "котли":
- ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ);
- Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);
- навколо українських укріплень в Авдіївці.
Росіяни розпочали постійне просування зусиль у цих різних оточеннях, але не досягли жодного серйозного "прориву". Окупантам не вдалося забезпечити безпеку кордонів Донецької області або захопити весь Донбас.
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Яка ситуація на Донбасі
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Україна контролює тільки 10% території в Луганській області. Війська агресора ведуть наступ на Сєвєродонецьк. Разом з тим, він повідомляв, що на Луганщині окупанти наступають на всіх напрямках.
- За словами Гайдая, бої за Сєвєродонецьк тривають вдень і вночі. Російські військові намагаються знищити місто.
- 21 травня збройні сили Росії вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Також вони намагаються захопити трасу Бахмут – Лисичанськ та "відрізати" Луганщину. Унаслідок обстрілів Луганщина вкотре залишилася без газу.
- У Донецькій області ситуація також складна. Росіяни змогли окупувати Світлодарськ, хоча в Офісі Президента заявили, що ЗСУ планово відійшли, щоб зайняти кращі позиції. У Донецькій ОВА розповіли, що в Лимані вже ведуться вуличні бої.
- Українські захисники та захисниці тримають оборону. Протягом 24 травня у зоні проведення Операції об'єднаних сил було відбито 11 атак росіян.
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