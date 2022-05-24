Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Обстріли Луганщини збільшуються, водночас Сєвєродонецьк, за словами Гайдая, російська армія вирішила просто знищити повністю. Місто бомблять авіацією та всім, чи тільки можуть.

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"Росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, і нашу Луганську Чорнобаївку – Білогорівку", – написав голова Луганської ОВА.

На Донеччині також важкі бої

Також в ефірі національного телемарафону Сергій Гайдай сказав, що ситуація ускладнюється і в Донецькій області. Траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, їхати нею дуже небезпечно.

Тільки на Луганський напрямок Росія кинула приблизно 20 батальйонно тактичних груп і величезну кількість техніки,

– зазначив Гайдай.

Попри те, що окупанти кинули колосальну кількість сил та засобів, українські захисники міцно тримають оборону вже рівно 3 місяці. Росія не може захопити Луганську та Донецьку області навіть із надзвичайно великими ресурсами.

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Битва за Донбас: останні новини

Окупанти просунулись на північ через Золоте – мали незначні успіхи з оточення Сєвєродонецька. Проте піти далі вони навряд чи зможуть.

Те, що ворог збільшує наступ на Сході України, очевидно і за межами держави. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що Збройні Сили України мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції, зберігають ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр акцентувала, що російські війська намагаються оточити ЗСУ на Донбасі. Їм це не вдається, але триває дуже серйозна боротьба.

Попри надзвичайно важкі бої на Донбасі, українські захисники завдають потужних ударів агресору. Саме тому будь-який успіх окупанта – точно ненадовго. Це доводить той факт, що за 3 місяці війни в Україні наші героїчні військові ліквідували, станом на ранок 24 травня, 29 350 ворожих бійців.

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