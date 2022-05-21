Росія кинула всі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк

Про це в ефірі "FreeДОМ" розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал. Він заявив, що ситуація у Луганській області тільки погіршується.

Це важливо Продуктів вистачить на 10 днів: у лікарні Сєвєродонецька залишилися всього троє лікарів

Гайдай зазначив, що Росія кинула всі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк або відрізати Луганську область по трасі Лисичанськ – Бахмут.

За останні дні кількість обстрілів Сєвєродонецька збільшилася у рази. Місто просто знищують, як перед тим знищували Рубіжне чи Попасну,

– сказав глава Луганської ОВА.

Гайдай нагадав, що російські військові 21 травня з використанням артилерії зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. За його словами, цим мостом возили гуманітарну допомогу у Сєвєродонецьк та вивозили людей.

Разом з тим, як зауважив Гайдай, є хороша новина. Російські пропагандисти зняли сюжет про те, як окупанти зруйнували міст і тим самим допомогли Збройним Силам України завдати вогню по ворогу. Завдяки сюжету вдалося знищити ворожий "Піон", який зруйнував міст.

Росіяни обстрілюють дороги для евакуації

Очільник Луганської ОВА зазначив, що ситуація з евакуацією із Сєвєродонецька набагато погіршується. За його словами, дороги для вивезення людей є, але вони сильно обстрілюються.

Попри це українські рятувальники не зупиняються. Гайдай нагадав, що 21 травня вдалося вивезти 57 людей з Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька. Також туди завезли гуманітарну допомогу.

Росія намагається захопити Луганщину: що відомо

Збройні сили Росії безперервно гатять по Луганській області, знищуючи цивільну інфраструктуру. Наразі Україна контролює тільки 10% території на Луганщині.

Росія зосередила свої сили на захопленні Сєвєродонецька. Як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, бої за місто тривають вдень і вночі.

20 травня війська агресора завдали удару по школі в Сєвєродонецьку, внаслідок чого троє цивільних загинули. Загалом 20 травня від рук окупантів на Луганщині загинуло 6 людей.

Слід зазначити, що в підконтрольних Україні територіях Луганщини проблеми з базовими потребами. Нещодавно у Сєвєродонецьку вдалося відновити газопостачання. Водночас регіон залишився без електропостачання та води.

Варте уваги – Рубіжне зараз повторює долю Маріуполя, – Гайдай: дивіться відео