Наступ російських окупантів на Луганщину не припиняється. Ворог робить усе можливе для того, щоб здобути контроль над всією територією області.

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Важка ситуація в лікарні Сєвєродонецька

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, зараз у лікарні Сєвєродонецька є лише три лікарі. Їм допомагають 5 медсестер.

Лікарня практично повністю знищена обстрілами російських окупантів. На стаціонарі зараз близько 20 пацієнтів, біля корпусів багато російських боєприпасів, які не здетонували. Лікарі намагаються надавати усю можливу медичну допомогу, але важкопоранених доводиться евакуйовувати.

Наразі лікарня має ліки та продукти приблизно на 10 днів.

Ситуація на Луганщині: коротко про останні події

Російські окупанти практично не припиняють обстрілів Сєвєродонецька, вони рівняють його із землею, як це раніше зробили із Маріуполем. Ворог обстрілює місто без перерви, а бої наших відважних захисників з окупантами тривають вдень та вночі.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ворог готується кинути на штурм Луганщини багато сил, щоб нарешті досягнути своєї мети та повністю окупувати область. Окрім того, ворог хоче відкрити собі шлях для наступу на Донецьк та Харків, тому не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів та наступальних дій.

Попри постійні обстріли у Сєвєродонецьку вдалося відновити газопостачання, зі світлом ситуація складніша – багато мешканців залишилися без електропостачання, відновити його вкрай складно. Як повідомили комунальники, зробити це можна буде лише по завершенні бойових дій. Така ж ситуація з водою – централізованого водопостачання немає, але зусиллями ОВА та рятувальників людей вдалося забезпечити водою.

Росіяни намагаються виконати завдання зі здобуття повного контролю над Луганською областю вже декілька тижнів, але досягнути успіху наразі не змогли. Також окупанти хочуть відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут, по якій проводиться евакуація мирних українців, а наші герої отримують постачання.

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