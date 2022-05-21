За словами голови Луганської обласної цивільної адміністрації Сергія Гайдая, запеклі бої тривають на околицях міста. А сам Сєвєродонецьк обстрілюють безперервно – і вдень, і вночі. Вони буквально знищують кожен будинок.

Росіяни не зважають на цивільних

Загалом за минулу добу, 20 травня, загинули 6 мирних мешканців Луганщини. А в самому Сєвєродонецьку – близько 50 зруйнованих будинків лише за вчора.

Вранці 20 травня російські окупанти обстріляли школу, де ховалися багато мирних жителів з початку повномасштабного вторгнення. Там двоє людей загинули на місці, ще троє – зазнали поранень. Дві жертви і одна постраждала – з однієї родини.

Вже ввечері поблизу свого будинку загинули чоловік з жінкою. Ще двоє також померли внаслідок російських обстрілів в Лисичанську та Привіллі.

Щодо зруйнованих домівок за 20 травня: відомо про 23 пошкоджені будинки у Лисичанську, 16 – у Привіллі, 5 – у Сєвєродонецьку. Скільки житла знищили в селах Гірської та Попаснянської громад – важко підрахувати, адже там щодня працює ворожа авіація.

Ситуація на Луганщині дуже напружена

Сергій Гайдай підкреслює, що українські війська зараз контролюють близько 10% Луганської області. Російські загарбники кинули сюди буквально усі сили – вся територія Луганщини інтенсивно обстрілюється.

Важка ситуація. Дуже важка. Вони кинули просто всі сили саме для того, аби взяти в кільце територію або просто знищити і заходити, як в Попасну. Коли місто через обстріли перетворилося вже на згарище, – розповів Сергій Гайдай.

Він додав, що ситуація важка на усіх напрямках в Луганській області. В Золотому Гірської громади щоденні ворожі атаки разом з авіацією. Біля Попасної окупанти намагаються прорвати оборону, щоб перерізати стратегічно важливу трасу Лисичанськ – Бахмут. Такий самий прорив загарбники хочуть здійснити біля Білогорівки.

Варто додати, що російські окупанти вже тривалий час намагаються захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також "перерізати" життєво важливу дорогу Лисичанськ – Бахмут. Однак досі їм так і не вдалося цього зробити – Збройні Сили України міцно тримають оборону.