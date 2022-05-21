Російські окупанти намагаються оточити українську армії в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Все це робиться з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Та для цього їм треба з півночі переправитися через річку Сіверський Донець. А з цим в загарбників виникають проблеми.

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Річка Сіверський Донець є доволі звивиста, з крутими берегами та узбережжям, порослим лісом. Відтак знайти підходяще місце для переправи не так і просто.

Одне з таких – біля селища Білогорівка, яке вже стало проклятим для російських окупантів. Саме тут вони здійснили декілька спроб переправи. Закінчилося все чималими втратами. На березі річки, та й в самій водоймі, тепер "покояться" близько сотні одиниць військової техніки – танки, броньовані машини та навіть катери. Все це стало металобрухтом після бою з українськими військовими.

Для прикладу, лише під час спроби переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550 осіб. Тож не дивно, що наступні батальйони, який намагалися кинути на переправу, відмовилися це робити.

Важливо! Російські війська намагаються переправитися біля Білогорівки, адже це дасть їм змогу захопити плацдарм, який переріже трасу Лисичанськ – Бахмут. Це зараз чи не єдиний коридор до міста. Його втрата може призвести до гуманітарної катастрофи.

Та російське командування не рахується з втратами особового складу. За даним Генштабу ЗСУ, вони й далі намагаються здійснити переправу через Сіверський Донець. Правда цього разу обрали інші місця.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів. Цілком ймовірно, що це спроба переправи у селищі Дронівка. Там українська армія вже розбила росіян.

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Ще одна спроба переправи – на Слов’янському напрямку, де агресор намагається поновити наступальні дії. Однак точне місце розташування переправи українські військові не вказують.

Загалом же, станом на 21 травня, тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Дивіться відео розбито техніки росіян при спробі переправи у селищі Дронівка