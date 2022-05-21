Російські окупанти намагаються оточити українську армії в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Все це робиться з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Та для цього їм треба з півночі переправитися через річку Сіверський Донець. А з цим в загарбників виникають проблеми.
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Річка Сіверський Донець є доволі звивиста, з крутими берегами та узбережжям, порослим лісом. Відтак знайти підходяще місце для переправи не так і просто.
Одне з таких – біля селища Білогорівка, яке вже стало проклятим для російських окупантів. Саме тут вони здійснили декілька спроб переправи. Закінчилося все чималими втратами. На березі річки, та й в самій водоймі, тепер "покояться" близько сотні одиниць військової техніки – танки, броньовані машини та навіть катери. Все це стало металобрухтом після бою з українськими військовими.
Для прикладу, лише під час спроби переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550 осіб. Тож не дивно, що наступні батальйони, який намагалися кинути на переправу, відмовилися це робити.
Та російське командування не рахується з втратами особового складу. За даним Генштабу ЗСУ, вони й далі намагаються здійснити переправу через Сіверський Донець. Правда цього разу обрали інші місця.
На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів. Цілком ймовірно, що це спроба переправи у селищі Дронівка. Там українська армія вже розбила росіян.
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Ще одна спроба переправи – на Слов’янському напрямку, де агресор намагається поновити наступальні дії. Однак точне місце розташування переправи українські військові не вказують.
Загалом же, станом на 21 травня, тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
Дивіться відео розбито техніки росіян при спробі переправи у селищі Дронівка